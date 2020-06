Žiobienė: W czasie kwarantanny sytuacja praw dziecka stała się trudniejsza do określenia

Jak tłumaczy rozmówczyni, szczęście dziecka składa się z wielu czynników: warunków ekonomicznych, stosunków z członkami rodziny, komunikacją w szkole i innych. „Chciałoby się wierzyć, że dzieci rzadziej się spotykają ze znęcaniem się w szkole. Z drugiej strony, jeżeli sytuacja w rodzinie do wybuchu pandemii nie była najlepsza, to w czasie kwarantanny jeszcze bardziej się pogorszyła. Tak, od czasu do czasu słyszymy bardzo smutne historie dotyczące sytuacji rodzinnych” – dodała Žiobienė.

Według niej, dyskusje na temat praw dziecka na Litwie od czasu do czasu powracają na areny polityczne. „Większość przedstawicieli władzy zrozumiało, że bić dzieci nie wolno. Władze wykonawcze muszą wyjaśnić rodzicom, że najmłodszych należy wychowywać innymi sposobami – nie pobiciem” – uznała rzeczniczka.

„Jeżeli chodzi o usługi, związane ze zdrowiem dziecka, to mamy z tym problem. W Wilnie jeszcze można coś znaleźć, ale w mniejszych miejscowościach trudno jest się zarejestrować do logopedy czy psychologa. Jeżeli dziecko jest niepełnosprawne, to problem wygląda jeszcze gorzej. Jest to związane z planowaniem niektórych rzeczy, a także z brakiem dokładnych informacji, jakie usługi są dostępne za darmo, a jakie są płatne” – tłumaczy gość „Salonu politycznego”.

***

„Salon Polityczny” – audycja publicystyczna, nadawana w Radiu Znad Wilii – 103.8 FM od poniedziałku do piątku o godz. 8.15. Redaktorka Renata Widtmann omawia z zaproszonymi do studia gośćmi tematy z zakresu życia politycznego, gospodarczego i społecznego na Litwie, w Polsce i na świecie.