Žalimas: Politycy nie mogą się wtrącać do pracy sądów

"Politycy nie mają prawa się wtrącać do pracy sądów. Nie musi ich interesować, kiedy pracujemy nad jedną czy inną sprawą. Nie wiem, czy takie zachowanie jest normalne w demokratycznym kraju" - powiedział Dainius Žalimas, przewodniczący Sądu Konstytucyjnego Litwy, który był gościem "Salonu politycznego". Według niego, dopiero przyszłość pokaże, jaką wagę na Litwie ma Sąd Konstytucyjny. "Niedawno został wprowadzony mechanizm składania skarg indywidualnych. Już możemy mówić o tym, że przynajmniej jednej osobie pomogliśmy obronić jej prawa. Myślę, że nasza rola z biegiem czasu będzie się zwiększała. W zasadzie, każdy z nas może w dowolnej chwili zakwestionować ten czy inny akt prawny, a także decyzję rządu" - uważa prawnik. Z możliwości wniesienia skargi indywidualnej do Sądu Konstytucyjnego można korzystać od 1 września zeszłego roku. W ciągu roku wniesiono 257 takich skarg. "W porównaniu do Polski, czy Łotwy, gdzie mechanizm ten działa od kilku lat, obywatele naszego państwa dość aktywnie korzystają z takiej opcji obrony swoich praw" - dodał Žalimas.