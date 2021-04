Vyšniauskas: „Nielegalne hodowle zwierząt będą wreszcie pod kontrolą”

„Znakowanie jest bardzo ważnym narzędziem w kontroli populacji zwierząt domowych. Na razie nie mamy żadnego pojęcia ile hodujemy zwierząt w domach, ile jest bezdomnych a ile w hodowlach” i mówił w Salonie Politycznym radia Znad Wilii Andrius Vyšniauskas, poseł, członek Komitetu Wsi litewskiego parlamentu. Gość Salonu mówił o tym dlaczego ustawa wymaga czipowania psów, kotów i fretek a nie np. świnek morskich czy też domowych królików. Mówił też o tym dlaczego od teraz nie wolno będzie handlować zwierzętami domowymi na targach, o tym, że kary dla właścicieli nielegalnych hodowli nie spełniały do tej pory swojej roli i, że teraz ma to się zmienić. Tłumaczył też co to są nielegalne hodowle zwierząt domowych i o karach za znęcanie się nad zwierzętami. Na koniec opowiedział, jak będą wyglądały rekompensacje za znakowanie zwierząt.