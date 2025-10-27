Vitkauskas: sytuacja bezpieczeństwa jest stabilna

„Pod względem bezpieczeństwa sytuacja pozostała niezmieniona. Dokładnie analizujemy ten incydent, jego przyczyny oraz intencje. Rozumiemy, że są one absolutnie nieakceptowalne. Misja NATO Air Policing została natychmiast aktywowana, a my szybko podjęliśmy odpowiednie działania” – powiedział Vilmantas Vitkauskas, szef Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, w rozmowie z Radiem Znad Wilii.

