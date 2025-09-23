Vesaitė: wszystko zależy od tego, co uzgodniła premier i prezydent

„Jako członek rady nie mogę wskazać, kto jest najlepszym kandydatem na ministra energetyki. Wszystko zależy od tego, co uzgodniła premier i prezydent” – powiedziała Birutė Vesaitė, posłanka na Sejm RL z ramienia Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej oraz była minister gospodarki i innowacji Litwy, w rozmowie w Salonie Politycznym Radia Znad Wilii.

