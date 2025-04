Vareikis: Papież Franciszek pozostawił po sobie wiele niedokończonych spraw

„Papież Franciszek pozostawił po sobie wiele niedokończonych spraw. Był swoistym ‚ogrodnikiem’, który chciał uporządkować Watykan, ale nie zdążył tego zrobić do końca. Wciąż jest wiele do zrobienia. Jego pontyfikat był interesujący, zwłaszcza pod kątem działań ekologicznych. Papież, pochodzący z Ameryki Łacińskiej, wielokrotnie nawoływał do dbania o środowisko” – powiedział Egidijus Vareikis, politolog, były przedstawiciel Litwy w Radzie Europy i były poseł na Sejm RL, w rozmowie w Salonie Politycznym Radia Znad Wilii.

