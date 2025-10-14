Vareikis: chaos w rządzie Ingi Ruginienė staje się normą

„Chaos w rządzie Ingi Ruginienė staje się normą i, jak sądzę, wszyscy zdajemy sobie sprawę, że może to trwać długo. Nie ma konkretnej ‚recepty‘, chyba że przedterminowe wybory. XXI rząd będzie rządem słabym” – powiedział Egidijus Vareikis, politolog, były poseł na Sejm i były przedstawiciel Litwy w Radzie Europy, w rozmowie w Salonie Politycznym.

