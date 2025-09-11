Valionis: to dopiero początek, ale już obiecujący

„To dopiero początek, ale obiecujący, ponieważ prezydent Polski po wizytach w USA, Włoszech i Watykanie wybrał właśnie Litwę. To pokazuje, że polski przywódca docenia znaczenie stosunków polsko-litewskich” – powiedział Antanas Valionis, były litewski minister spraw zagranicznych i ambasador w Polsce, w rozmowie w Salonie Politycznym Radia Znad Wilii.

