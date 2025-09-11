Znad Wilii

Valionis: to dopiero początek, ale już obiecujący

„To dopiero początek, ale już obiecujący” – tak Antanas Valionis, były minister spraw zagranicznych Litwy i ambasador w Polsce, ocenił wizytę prezydenta Polski Karola Nawrockiego na Litwie podczas rozmowy w Salonie Politycznym Radia Znad Wilii. W trakcie dyskusji poruszono znaczenie tej wizyty dla relacji polsko-litewskich.

Radio Znad Wilii/zw.lt
fot. BNS/Žygimantas Gedvila

„To dopiero początek, ale obiecujący, ponieważ prezydent Polski po wizytach w USA, Włoszech i Watykanie wybrał właśnie Litwę. To pokazuje, że polski przywódca docenia znaczenie stosunków polsko-litewskich” – powiedział Antanas Valionis, były litewski minister spraw zagranicznych i ambasador w Polsce, w rozmowie w Salonie Politycznym Radia Znad Wilii.

