Valionis: Rząd nie pokazuje odpowiednich kompetencji w polityce zagranicznej

"Nie mogę obserwować na dany moment jednolitej polityki zagranicznej, jak również i kompetencji ministra Gabrieliusa Landsbergisa, czy prezydenta i jego doradców. W tak skomplikowanej rzeczywistości nie mogą się dogadać co do głównych założeń procesu polityki zagranicznej. W programie rządu brakuje mi pewnego wizerunku, wizji polityki zagranicznej. Nie ma określenia interesu państwa litewskiego. Dużo się mówi o demokracji, ale wszystko się kończy staraniami o podwyższenie swoich notowań" - powiedział Antanas Valionis, dyplomata, były ambasador Litwy w Polsce, były szef litewskiego MSZ, który był gościem "Salonu politycznego". "W takich dosyć skomplikowanych sytuacjach jest to bardzo niebezpieczne. Mówimy o tym, że Litwa nigdy nie była w tak dobrych okolicznościach bezpieczeństwa narodowego - i to prawda - ale możemy to zepsuć. Zawsze musimy pamiętać, że ministerstwo jest po to, aby odpowiedzialnie kierować tym procesem. Na razie mi tego brakuje" - dodał dyplomata.