Valionis: nie uważam, że wojna na Bliskim Wschodzie dobiegła końca

„Nie uważam, że wojna na Bliskim Wschodzie dobiegła końca. W Izraelu pojawia się wiele pytań, a Hamas wciąż nie został pokonany. Myślę, że to dopiero początek pierwszej rundy kolejnej wojny. Nie widać tam końca” – powiedział Antanas Valionis, były minister spraw zagranicznych Litwy, w rozmowie w Salonie Politycznym Radia Znad Wilii.

