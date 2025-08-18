Valionis: mimo pozytywnych deklaracji, świat nie dostrzega realnych zmian

Znad Wilii

„Mimo pozytywnych deklaracji, świat nie dostrzega realnych zmian” – stwierdził Antanas Valionis, były minister spraw zagranicznych Litwy, w rozmowie w Salonie Politycznym Radia Znad Wilii.** Podczas dyskusji odniósł się m.in. do spotkania prezydenta USA Donalda Trumpa z przywódcą Rosji, Władimirem Putinem. Jego zdaniem, choć retoryka może brzmieć optymistycznie, sytuacja geopolityczna nie ulega poprawie, a korzyści czerpie z niej głównie Moskwa.

„Wszyscy spodziewali się złych wiadomości. Choć skala zła nieco się zmniejszyła, wciąż nie widać przełomu. Mimo pozytywnych deklaracji, świat nie dostrzega realnych zmian – to tylko chwilowe sukcesy korzystne wyłącznie dla bandyty Putina – stwierdził Antanas Valionis, były minister spraw zagranicznych Litwy, w rozmowie w Salonie Politycznym Radia Znad Wilii.

