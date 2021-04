Valionis: Mając na myśli zaszłości historyczne to widzimy, że Traktat stał się drogą zarówno do normalnej współpracy dwustronnej jak i w Unii Europejskiej

Gościem Salonu Politycznego radia Znad Wilii był Antanas Valionis, były ambasador Litwyw Polsce i były minister spraw zagranicznych. 26 kwietnia 1994 r. podpisany został polsko-litewski Traktat o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy. Gość opowiadał o tym, że naturalną sprawą jest to, że zapisy Traktatu nie były wdrażane od razu. „Ale mając na myśli zaszłości historyczne to widzimy, że stał się drogą do normalnej współpracy dwustronnej jak w i Unii Europejskiej”.