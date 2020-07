V. Jurkonis: polska partia jak nigdy dotąd powinna zająć się problemami mniejszości narodowych

Teraz polska partia AWPL-ZChR jak nigdy dotąd powinna zająć się kwestią mniejszości narodowych na Litwie, a niestety tego nie widzimy. (...) Powstaje pytanie, bez żadnych teorii spiskowych, czy to było ważne dla partii, czy była to tylko próba mobilizowania swych wyborców - powiedział Vytis Jurkonis, politolog z Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Nauk Politycznych w Wilnie przy Uniwersytecie Wileńskim, zaznaczając, że obecnie stosunki polsko-litewskie są bardzo dobre. Gość ,,Salonu Politycznego" dodał, że wsparcie Polski w wielu kwestiach jest bardzo ważne, chociażby wspólne stanowisko w sprawie elektrowni w Ostrowcu, co dla państw bałtyckich jest bardzo istotne.