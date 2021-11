Urszula Doroszewska: doceniamy, że żyjemy w wolnym kraju

Dziś przypada 103. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Akcja "Niepodległa do hymnu" i Festiwal "Niepodległa" to główne punkty wspólnego świętowania rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Do udziału w tradycyjnej uroczystości złożenia wieńców oraz wspólnej modlitwie przy Mauzoleum Matki i Serca Syna zaprasza dziś również Ambasada RP w Wilnie. "Pokażmy nasze przywiązanie do idei niepodległości" - zachęciła do wspólnych obchodów ambasador Urszula Doroszewska, która była dziś gościem Salonu Politycznego radia Znad Wilii