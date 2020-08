Tomilinas: Sytuacja ekonomiczna Litwy jest jedną z najlepszych w Europie

"Nie mam stabilnego zdania na temat ogłoszenia 13 stycznia dniem wolnym od pracy. Niedawno zdecydowaliśmy, że Dzień Zaduszny jest takim dniem. Nie wiem, dlaczego musimy zmieniać tę decyzję. Najważniejszym pytaniem jest, jakim kosztem będzie to robione - czy jeden z dni wolnych zostanie skasowany, czy będzie inaczej. Uważam, że 1 maja nie może być anulowany, a jeżeli nie on, to jaki dzień? Mogę się zgodzić co do 24 czerwca, ale w danym wypadku decyzja należy do większości" - powiedział Tomas Tomilinas, poseł na Sejm, wiceprezes Związku Chłopów i Zielonych, który był gościem "Salonu politycznego".