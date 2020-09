Tapinas: chcemy się upewnić, czyje interesy prezentuje AWPL-ZCHR

,,Polacy, z którymi mieliśmy okazję rozmawiać proszą o nieokreślanie AWPL-ZCHR jako partii Polaków na Litwie, ponieważ ich zdaniem, ta partia nie reprezentuje ich interesów” – zaznaczył gość ,,Salonu Politycznego”.

Andrius Tapinas uważa, że swoją antypaństwową retoryką w sprawie decyzji politycznych Litwy, m.in. dotyczących wsparcia Białorusi przedstawiciele AWPL-ZCHR tacy jak Jedziński udowodnili, że nie są zainteresowani rozwojem dobrych stosunków Litwinów i Polaków mieszkających na Litwie.

,,Dostrzegamy wiele naruszeń na Wileńszczyźnie, zwłaszcza w głosowaniu przedterminowym, w głosowaniu korespondencyjnym, więc zadbamy o to, by było więcej obserwatorów. Zamierzamy też zapytać Polaków na Wileńszczyźnie, co sądzą o decyzjach podejmowanych przez AWPL-ZCHR” – powiedział A. Tapinas.

Dziennikarz zaznaczył, że inicjatywa ,,Atsisveikinimas su Voldemortu“ w żadnym wypadku nie jest akcją ,,Litwini przeciwko Polakom”. To jest akcja ,,Litwini za Polaków”. ,,Do dyskusji zaprosimy Polaków startujących z innych list wyborczych, by pokazać, że oprócz AWPL-ZCHR są jeszcze Polacy” – dodał.