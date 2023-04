T. V. Raskevičius o nielegalnych migrantach

„Cały czas, kiedy polityka zawracania migrantów była realizowana na polecenie minister spraw wewnętrznych (Agnė Bilotaitė – przyp. red.) od lata 2021 r., mówiono, że tak, jest to dla nas niezbędny środek do obrony przed atakiem hybrydowym. Z tym się w pełni zgadzam, ale uważam, że osoby, które przekraczają granicę i potrzebują pomocy humanitarnej, czy to matki z małymi dziećmi, czy to ludzie w złym stanie zdrowia, którzy wpadli w pułapki handlu ludźmi zastawione przez Łukaszenkę, powinny zostać wpuszczone na Litwę, ponieważ Litwa jest państwem demokratycznym i będzie w stanie zapewnić takim osobom ochronę międzynarodową” – mówi polityk.

Raskevičius twierdzi, że przed głosowaniem w Sejmie zapoznał się ze statystyką zawróceń migrantów, dostarczoną przez Państwową Straż Graniczną. Jego zdaniem statystyka pokazuje, że na granicy nie przeprowadza się żadnej indywidualnej oceny.

„Teraz próbuje się legitymizować tę praktykę prawem, które przewiduje indywidualną ocenę takich osób – my jako państwo bronimy tego, co słuszne, ale dla pewnych kategorii ludzi, powiedzmy, którzy uciekają przed prześladowaniami, których zdrowiu lub życiu zagraża niebezpieczeństwo, będą obowiązywać wyjątki i takie osoby na granicy zawracane nie będą. Dlatego nasza komisja to zatwierdziła (poprawki w prawie o zawracaniu nielegalnych migrantów – przyp. red.), bo prawo na papierze wyglądało dobrze” – podkreśla Raskevičius.

