Szeptycki: nasza współpraca przebiega pomyślnie

„Polska i Litwa to przede wszystkim sąsiedzi i członkowie Unii Europejskiej, a także kraje zagrożone przez Federację Rosyjską. Te trzy elementy naturalnie tworzą ramy do naszej współpracy. Działamy w ramach różnych inicjatyw europejskich i nasza współpraca przebiega pomyślnie” – powiedział Andrzej Szeptycki, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, w rozmowie w Salonie Politycznym Radia Znad Wilii.

