Sysas: uczciwość najważniejszą cechą nowego premiera

„Zarówno Mindaugas, jak i Robert zrezygnowali z kandydowania na stanowisko premiera. Najważniejsze, aby nowy premier uczciwie wykonywał swoją pracę na rzecz Litwy” – powiedział Algirdas Sysas, poseł na Sejm Republiki Litewskiej, przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz członek Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej, w rozmowie z Radiem Znad Wilii w Salonie Politycznym.

