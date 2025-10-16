Skvernelis: nie toczą się żadne rozmowy dotyczące włączenia naszej partii do koalicji

„Nie toczą się żadne rozmowy dotyczące włączenia naszej partii do koalicji. Nie rozważamy takiej możliwości. Jeśli koalicja się rozpadnie, wtedy będzie można o tym rozmawiać, ale na razie pozostajemy w opozycji” – powiedział były przewodniczący Sejmu i lider Związku Demokratów „W Imię Litwy” Saulius Skvernelis w rozmowie w Salonie Politycznym Radia Znad Wilii.

