Skvernelis: mówiąc wprost – zostaliśmy wyrzuceni

„Mówiąc wprost – socjaldemokraci wyrzucili naszą partię z koalicji rządzącej” – powiedział przewodniczący Sejmu i lider Związku Demokratów „W Imię Litwy”, Saulius Skvernelis, w rozmowie w Salonie Politycznym Radia Znad Wilii.

