Skuodis: Dążymy do tego, aby podróż z Wilna do Warszawy trwała 4 godziny

"Najważniejsza kwestia, która dotyczy bezpośrednio samych mieszkańców, to zgoda, abyśmy do II połowy następnego roku mieli pociąg, który połączy Wilno i Warszawę. Miałby przesiadkę też w Kownie. Gdybyśmy w następnym roku startowali z taką trasą, to byłoby radosne osiągnięcie. Ważne jest, aby był maksymalnie szybki, oczywiście nie aż tak, jak będzie, gdy powstanie Rail Baltica. Teraz jest ważne, aby podróż trwała do 8 godzin. Mamy nadzieję, że w 2026-2027 r. powstanie Rail Baltica, która skróci ten czas do 4 godzin. Jeszcze będziemy uzgadniali, jak często taki pociąg będzie jeździł. Byłoby idealnie, gdyby można było nim podróżować dwa razy w dzień - o poranku i wieczorem. To by pomogło utworzyć pewne przyzwyczajenia dla podróżnych" - powiedział Marius Skuodis, minister komunikacji i łączności, który był gościem "Salonu politycznego".