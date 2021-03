Šimonytė: Myślę, że realny termin wprowadznia języka polskiego na maturach to 2024 r.

Według premier niektóre postulaty przedstawione na spotkaniu są łatwiejsze do wprowadzenia, inne trudniejsze. Według niej sprawa np. podręczników w szkołach mniejszości narodowych. „W programie instrumentów wykonawczych rządu przewidzieliśmy rozwiązanie tej sprawy tak, aby zapewnić lepsze podręczniki w szkołach mniejszości narodowych” – mówiaą premier.

„Jest też kwestia języka polskiego na egzaminie maturalnym. Poprzedni rząd wpisał 2022 r. jako powrót tego przedmiotu na maturę obowiązkową, ale nikt nie rozpoczął żadnych prac przygotowawczych. Musimy teraz my rozpocząć te prace i zastanowić się nad realistycznym terminem. Jeśli chodzi o taki realistyczny termin, to wydaje się, że jest to 2024 r. Po pierwsze musimy się do tego przygotować, a potem potrzebny jest okres jakiś dwóch lat, zanim wszyscy przygotują do tego kroku. Po za tym potrzebne są także konsultacje z innymi mniejszościami. Z rządem polskim mamy umowę aby przeanalizować tę sytuację, ale na Litwie mamy i inne mniejszości i nie możemy pod tym względem dyskryminować je. Taka sytuacja może doprowadzić do tego, że i inne mniejszości także będą chciały zdawać swój język na maturze. To wymaga dodatkowych zasobów i odpowiedniego przygotowania się” mówiła w audycji I. Šimonytė

Premier analizowała także kwestię poziomu nauczania języka litewskiego w szkołach mniejszości.

„Zgodziliśmy się, że trzeba polepszyć zapoznanie się z językiem litewskim już w placówkach doszkolnych, czyli wtedy, gdy dzieci najszybciej uczą się języka, którym nie mówią w domu i tym samym ułatwić im naukę i egzaminy w szkole” – stwierdziła premier

