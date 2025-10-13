Ščerbaitė: nie mogło być innej decyzji, praca musi ruszyć

„Nie mogło być innej decyzji, praca musi ruszyć. Rząd został zatwierdzony, a ministra kultury nie ma. Teraz słuchamy przedstawicieli kultury, i to jest ta decyzja” – powiedziała Alicja Ščerbaitė, wiceminister spraw wewnętrznych Litwy, w Salonie Politycznym Radia Znad Wilii.

