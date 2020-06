Šapoka: Robiliśmy błędy, staramy się jednak je naprawiać

Według niego, recesja ekonomiczna może sięgać więcej niż 7 proc. „Wszystko zależy jednak od tego, jak będzie wyglądała walka z pandemią. W danym wypadku nie chodzi wyłącznie o Litwę, ale również o Europę i cały świat” – tłumaczy minister.

Polityk uważa, że z powodu kwarantanny może szczególnie ucierpieć eksport. „Prognozuje się, że popyt na litewskie towary się zmniejszy. Sądzę jednak, że nasi przedsiębiorcy będą mogli szybko się dostosować do zmian. Potrzebne są gwarancje, które będą nawoływały do zwiększenia poziomu eksportu. Nie należy jednak snuć iluzji co do tegorocznych liczb” – wyjaśnia Šapoka.

