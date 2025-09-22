Sabatauskas: zgodnie z prawem, sędzia nie może być członkiem parlamentu

„Zgodnie z prawem, sędzia nie może być członkiem parlamentu, dlatego zawiesiłem członkostwo w partii socjaldemokratycznej” – powiedział Julius Sabatauskas, przewodniczący sejmowego Komitetu Prawa i Praworządności, w rozmowie w Salonie Politycznym Radia Znad Wilii.

