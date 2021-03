Rybak: Nawołujemy do szczepień poprzez pokazanie przykładu

"Uważamy, że najlepszym sposobem nawołania do szczepień jest zaszczepienie się przez samorząd. Mer Solecznik pokazał przykład i zaszczepił się AstrąZenecą. Tym samym podkreślił, że wszystkie preparaty są jednakowo ważne dla zdrowia. Tylko tędy droga. Sam miałem się wczoraj zaszczepić, ale okazało się, że mam przeciwwskazania zdrowotne" - powiedział Józef Rybak, dyrektor administracji Samorządu Rejonu Solecznickiego, który był gościem "Salonu politycznego". "W tej chwili w Solecznikach pierwszą dawką zaszczepiło się ponad 4 proc. mieszkańców, a drugą - 2,5 proc. Według ilości szczepień drugą dawką idziemy równo z krajem, ale według pierwszej jesteśmy w tyle od średniej krajowej. Wczoraj zabrakło preparatu Pfizer, ale o godz. 17 nowa partia już dotarła do nas. Pierwsze, co otrzymał samorząd, to 800 dawek AstryZeneci dla nauczycieli. Dana grupa osób nie przyszła na wakcynację. Wykorzystaliśmy tylko 70 dawek z tych przywiezionych. Już nie czekamy na pedagogów, a zapraszamy inne grupy wiekowe" - poinformował dyrektor.