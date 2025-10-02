Znad Wilii

Rudzinskė: ubóstwo to nie tylko kwestie finansowe

„Ubóstwo to nie tylko kwestie finansowe” – mówi Kristina Rudzinskė, członkini Rady Stowarzyszenia Pracowników Socjalnych, koordynatorka Centrum Opieki Socjalnej w Łoździejach. W rozmowie w Salonie Politycznym Radia Znad Wilii poruszyła temat sytuacji dzieci, które są objęte opieką społeczną na Litwie. Podkreśliła, że choć pomoc finansowa dla rodzin żyjących w ubóstwie stale rośnie, to problem ubóstwa nie kończy się tylko na kwestiach materialnych.

„Szacujemy, że co czwarte dziecko do 18. roku życia w Litwie doświadcza ubóstwa. System wsparcia rodzin w naszym kraju rozwija się finansowo, a rodziny dotknięte społeczną marginalizacją oraz żyjące w ubóstwie otrzymują co roku coraz większe wsparcie od państwa. Ubóstwo to nie tylko kwestie finansowe” – powiedziała Kristina Rudzinskė, członkini Rady Stowarzyszenia Pracowników Socjalnych, koordynatorka Centrum Opieki Socjalnej w Łoździejach, w rozmowie w Salonie Politycznym Radia Znad Wilii.

