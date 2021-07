Rau w Salonie Politycznym: wizyta była bardzo udana

"W zapieniającej się dynamicznie konstelacji politycznej w Europie Wschodniej udało nam się stworzyć alternatywę wartości w stosunku do tego, co jest udziałem państwa rosyjskiego. Odwołujemy się do dziedzictwa Rzeczypospolitej, do wolności, rośności udziału obywateli we władzy publicznej" - mówił w Salonie Politycznym minister spraw zagranicznych Polski Zbigniew Rau o podpisanej wczoraj przez szefów dyplomacji Polski, Litwy i Ukrainy deklaracji o wspólnym dziedzictwie i wartościach.