Raskevičius: Wiele ważnych dzisiaj aktów prawnych przed ich wprowadzeniem było niepopularnych

"Część aktów prawnych zostaje przyjmowanych nie dlatego, że są one popularne, a dlatego, że są potrzebne. Myślę, że takie akty, związane z ochroną praw człowieka, jak na przykład, prawo do głosowania dla kobiet, czy zabronienie kary śmierci, w swoim czasie również nie były popularne. Dzisiaj jednak rozumiemy, że takie prawa są częścią dobrobytu" - powiedział Tomas Vytautas Raskevičius, przewodniczący Komitetu Praw Człowieka w Sejmie, członek Partii Wolności, który był gościem "Salonu politycznego". "Projekt dotyczący legalizacji związków partnerskich już jest bardzo kompromisowy, na przykład, nie ma regulacji co do kontaktów niepełnoletnich dzieci z każdym z partnerów. W żadnym wypadku nie planuje się określać pojęcia rodziny. Mówimy wyłącznie o prawach i obowiązkach dwóch dorosłych osób. Część polityków opozycyjnych już dokonała kompromisu popierając dany projekt. Chciałoby się, aby część bardziej konserwatywnych osób również usłyszałaby nasz głos" - dodaje gość programu.