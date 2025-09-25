Rakutis: nie jestem pewien, czy retoryka zastąpi czyny, o których mówi prezydent USA

„Ocena wypowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa jest trudna, ponieważ dopiero w przypadku naruszenia przestrzeni powietrznej NATO przez rosyjskie drony dowiemy się, jak będzie reagować. Nie jestem pewien, czy retoryka zastąpi czyny, o których mówi prezydent USA” – powiedział Valdas Rakutis, poseł na Sejm RL, historyk i konserwatysta, w rozmowie w Salonie Politycznym Radia Znad Wilii.

„Salon Polityczny” – audycja publicystyczna, nadawana w Radiu Znad Wilii – 103.8 FM od poniedziałku do piątku o godz. 8.15. Redaktorka Renata Widtmann omawia z zaproszonymi do studia gośćmi tematy z zakresu życia politycznego, gospodarczego i społecznego na Litwie, w Polsce i na świecie.