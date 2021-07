Radczenko: Litwa po raz pierwszy się zderza z taką sytuacją imigracyjną

"Dzisiejsza sytuacja imigracyjna - to pierwszy raz, kiedy Litwa się zderza z takim działaniem krajów trzecich. To nie jest taki normalny strumień migracyjny, kiedy imigranci po prostu przybywają, uciekając przed wojną, torturami, czy nawet szukając tego lepszego życia. W gruncie rzeczy, są automatycznie przez reżim białoruski przerzucani przez granicę, im uzgadnia się przejście granicy. Białoruscy pogranicznicy nie tylko zamykają oczy na to, że ktoś nielegalnie przechodzi ich granicę, ale są takie świadectwa, że po prostu pomagają" - powiedział Aleksander Radczenko, prawnik, doradca przewodniczącej Sejmu Viktoriji Čmilytė-Nielsen, były doradca prezydenta Gitanasa Nausėdy, który był gościem "Salonu politycznego". "Musimy podejmować jakieś kroki. Z jednej strony, należy zapewnić prawa człowieka dla tych uchodźców, ale też musimy dbać o bezpieczeństwo swoich obywateli" - dodał rozmówca.