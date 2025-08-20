Pukszto: wszystko będzie zależało od kolejnego spotkania Zełenskiego z Putinem

„Rozmowy w Białym Domu to tylko mały krok naprzód. Sam prezydent USA, Donald Trump, po spotkaniu z Putinem stwierdził, że nie ma porozumienia z Rosją i nie ma przełomu. Wszystko będzie zależało od kolejnego spotkania Zełenskiego z Putinem” – powiedział politolog Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie, Andrzej Pukszto, w Salonie Politycznym Radia Znad Wilii.

„Salon Polityczny” – audycja publicystyczna, nadawana w Radiu Znad Wilii – 103.8 FM od poniedziałku do piątku o godz. 8.15. Redaktorka Renata Widtmann omawia z zaproszonymi do studia gośćmi tematy z zakresu życia politycznego, gospodarczego i społecznego na Litwie, w Polsce i na świecie.