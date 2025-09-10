Znad Wilii

Pukszto: współpraca prezydentów Polski i Litwy będzie korzystna dla obu krajów

„Współpraca prezydentów Polski i Litwy będzie korzystna dla obu krajów” – stwierdził Andrzej Pukszto, politolog z Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie. W rozmowie w Salonie Politycznym Radia Znad Wilii ekspert omówił niedawne spotkanie prezydentów obu państw, podkreślając znaczenie tej współpracy w różnych kwestiach.

Radio Znad Wilii/zw.lt
fot. Joanna Bożerodska

„Chemia między prezydentami Polski i Litwy była wyraźnie widoczna podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim. Wydaje mi się, że ta współpraca będzie owocna i obejmie różne obszary, co będzie korzystne dla obu krajów” – powiedział politolog z Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie, Andrzej Pukszto, w Salonie Politycznym Radia Znad Wilii.

