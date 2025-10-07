Znad Wilii

Pukszto: nie zapowiada się, aby miały odbyć się przedwczesne wybory parlamentarne

„Nie zapowiada się, aby miały odbyć się przedwczesne wybory parlamentarne” – twierdził Andrzej Pukszto, politolog z Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie. W rozmowie w Salonie Politycznym Radia Znad Wilii ekspert odniósł się także do protestu środowisk kulturalnych, omawiając jego tło i możliwe konsekwencje.

Radio Znad Wilii/zw.lt
Fot. Joanna Bożerodska

„Trudno przewidzieć, ale nie zapowiada się, aby miały odbyć się przedwczesne wybory parlamentarne. Ta konfrontacja potrwa jeszcze długo, ponieważ socjaldemokraci i inni koalicjanci nie zamierzają usuwać z koalicji partii ‚Świt nad Niemnem’” – powiedział politolog z Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie, Andrzej Pukszto, w Salonie Politycznym Radia Znad Wilii.

„Salon Polityczny” – audycja publicystyczna, nadawana w Radiu Znad Wilii – 103.8 FM od poniedziałku do piątku o godz. 8.15. Redaktorka Renata Widtmann omawia z zaproszonymi do studia gośćmi tematy z zakresu życia politycznego, gospodarczego i społecznego na Litwie, w Polsce i na świecie.

