Pukszto: Demokracji nigdy nie jest zbyt wiele

"Jeżeli chodzi o rozpatrywanie przez Sejm wniosku AWPL-ZchR do Sądu Konstytucyjnego, to nie jest jeszcze żadna wygrana. Aczkolwiek uważam, że demokracji nigdy nie bywa za dużo. Skoro są jakieś wątpliwości - a wygląda na to, że AWPL-ZchR ma tutaj wiele wątpliwości - należy tę sprawę skierować do Sądu Konstytucyjnego. Niech on się wypowie. Prawpodobnie jednak wyniki wyborów nie ulegną zmianie. Czy kampania Tapinasa była naruszeniem kampanii wyborczej? Dobrze by było, gdyby Sąd Konstytucyjny tu się wypowiedział" - oznajmił Andrzej Pukszto, politolog Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie, który był gościem "Salonu politycznego". "Ta generacja starszych polityków - w wielu 60-70 lat - już nie nadążała za zmianami. Dlatego wyborcy entuzjastycznie podeszli do młodych kandydatów. Mamy nawet swojego rodzaju nadreprezentację młodych polityków w wieku 30 i więcej lat. To samo dotyczy również społeczności polskiej. Przyszedł czas na nowe nazwiska i nowe twarze. Widzimy to w ramach sytuacji AWPL-ZchR, została wybrana młoda, sympatyczna przedstawicielka rejonu solecznickiego Beata Pietkiewicz. Każde środowisko od czasu do czasu potrzebuje pewnego resetu" - dodał politolog.