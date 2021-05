Prof. Nikžentaitis: Stosunek do Konstytucji 3 Maja się zmienił

"Wystawa "Konstytucja 3 Maja. Historia i tradycja" jest jedną z niewielu ekspozycji, która będzie tak szeroko przedstawiana w całym kraju. Stosunek litewskich elit kulturalnych do Konstytucji 3 Maja się zmienił. Nie było żadnych pytań "A dlaczego mamy to pokazywać"? Wszyscy byli zadowoleni z propozycji, jaka padła" - powiedział prof. Alvydas Nikžentaitis, dyrektor Instytutu Historii Litwy, prezes Forum Współpracy i Dialogu im. Jerzego Giedroycia, który był gościem "Salonu politycznego". "Historycy Polski i Litwy mają bardzo dużo wspólnych projektów naukowych. Wspominając wyłącznie o Konstytucji 3 Maja, to nie był jedyny taki projekt. Wspólnie z Muzeum Historii Polski wydaliśmy w 3 językach - polskim, litewskim i angielskim nową książkę o Konstytucji 3 Maja. Chcieliśmy pokazać, jak należy badać to wydarzenie. Już nie mówię o wspólnych dyskusjach, spotkaniach. Mogę tylko powiedzieć, że jeżeli sytuacja pandemiczna nam pozwoli, to planujemy spotkanie na żywo z udziałem polskich i litewskich historyków" - dodał profesor.