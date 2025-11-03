prof. Grużewski: bezrobocie spadło w 54 z 60 samorządów, co jest pozytywną zmianą

„Poziom bezrobocia jest wyższy, ale jednocześnie zauważamy jego spadek. W październiku bezrobocie spadło w 54 z 60 samorządów, co jest pozytywną zmianą. Moim zdaniem, system, który teraz jest doskonalony, wciąż nie jest w pełni uporządkowany, zwłaszcza jeśli porównamy go do czasów pandemii. Wciąż są problemy z systemem zasiłków” – powiedział prof. Bogusław Grużewski, dyrektor Litewskiego Centrum Nauk Społecznych i profesor Uniwersytetu Wileńskiego, w rozmowie w Salonie Politycznym Radia Znad Wilii.

