Prezes K. Dzierżyńska o polskiej oświacie na Litwie

Podczas konferencji nowa prezes Krystyna Dzierżyńska została wybrana jednogłośnie.

„To, że zostałam wybrana jednogłośnie jest wyrazem uznania dla pracy całej Macierzy Szkolnej: dla prezesa, dla mnie, jako wiceprezes, dla zarządu, który też się przyczynił do tego, żeby moglibyśmy mieć szkoły takie, jakie mamy obecnie. Będziemy dalej dążyć do tego, żeby polskie szkoły dalej się rozwijały” – powiedziała K. Dzierżyńska, która była dzisiaj gościem salonu politycznego radia Znad Wilii.