Pranckietis: Na sytuację ze skargą AWPL-ZchR zareagowano zbyt późno

"Jeżeli chodzi o skargę AWPL-ZchR, dotyczącą wyników wyborów, zrobiłem wszystko, co się da. Otrzymałem list zbyt późno, abym mógł inicjować nadzwyczajne posiedzenie Sejmu" - powiedział Viktoras Pranckietis, przewodniczący Sejmu, który był gościem "Salonu politycznego". "Pierwszy list, jaki Sejm otrzymał mniej więcej 26 października, został przesłany do Komisji Administracji Publicznej i Samorządowej. Nie zrobiła ona nic, aby informacja na temat została rozpowszechniona posłom. Prawpdopodobnie uznali, iż nie jest zbyt wartościowa. Trzeciego dnia, gdy ruszyła dyskusja na ten temat, Sejm już nie miał prawa złożyć odpowiedniej decyzji. Zaproponowałem jednak, aby potraktować tę sytuację jako szczególną i zwrócić się jednak do Sądu Konstytucyjnego. Sam otrzymałem informację 1 listopada. Gdyby to się stało o dzień wcześniej, dostosowałbym się do wszystkich procedur" - tłumaczy polityk.