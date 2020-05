Pranckevičius: Postanowienie Komisji Europejskiej jest decyzją historyczną

"Jest to historyczny moment - Komisja Europejska bierze pożyczkę w wysokości 750 mld euro, aby zachować ciągłość gospodarek krajów UE. Będzie to wsparcie dla tych sektorów i regionów, które ucierpiały najbardziej w związku z pandemią koronawirusa. Są to również inwestycje w przyszłość" - powiedział Arnoldas Pranckevičius, szef przedszawicielstwa Komisji Europejskiej na Litwie, który był gościem "Salonu politycznego".