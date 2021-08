Pranckevičius: Jesteśmy wdzięczni Polsce za pomoc w ewakuacji tłumaczy z Afganistanu

"W ewakuacji tłumaczy z Afganistanu była bardzo ważna pomoc partnerów unijnych. To była największa takiego typu misja humanitarna, jaką mieliśmy w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Prosiliśmy wielu naszych partnerów o pomoc. Cieszymy się, że akurat współpraca z Polską była bardzo zacieśniona. Jak oddziały wojska, tak i linie lotnicze LOT pomogły w ewakuacji części tłumaczy i członków ich rodzin. To są 172 osoby w ciągu 2 dób. Polska pomaga również w sprowadzeniu dyplomatów, którzy teraz powracają do Europy. Pomoc Polski była bardzo ważna, komunikacja była prowadzona niezależnie od pory dnia, więc była bardzo intensywna. W ciągu ostatnich kilku dni z wiceministrem spraw zagranicznych Polski Marcinem Przydaczem rozmawialiśmy kilkadziesiąt razy. To również pokazuje, jak bardzo intensywna jest nasza współpraca" - powiedział Arnoldas Pranckevičius, wiceminister spraw zagranicznych Litwy, który był gościem "Salonu politycznego".