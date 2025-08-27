Płokszto: Rosja nie ma zamiaru kończyć wojny

„Rosja nie ma zamiaru kończyć wojny. Jej celem jest podporządkowanie sobie Ukrainy, a pokój w obecnych warunkach oznaczałby dla Ukrainy klęskę” – powiedział Artur Płokszto, wykładowca Litewskiej Akademii Wojskowej i doradca minister ochrony kraju Litwy, podczas Salonu Politycznego Radia Znad Wilii.

