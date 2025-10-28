Płokszto: balony meteorologiczne latają wysoko i na tej wysokości broń strzelecka nie działa

„Balony latają wysoko i na tej wysokości broń strzelecka nie działa. W tak krótkim czasie nie da się wyprodukować specjalistycznej broni – myślę, że to zajmie około trzech miesięcy, a koszt specjalnego drona to około 10 tysięcy euro” – powiedział Artur Płokszto, wykładowca Litewskiej Akademii Wojskowej, w Salonie Politycznym Radia Znad Wilii.

