Znad Wilii

Płokszto: balony meteorologiczne latają wysoko i na tej wysokości broń strzelecka nie działa

„Balony meteorologiczne latają na dużej wysokości, gdzie broń strzelecka nie działa” – uważa Artur Płokszto, wykładowca Litewskiej Akademii Wojskowej. W rozmowie w Salonie Politycznym Radia Znad Wilii skomentował również decyzję o zamknięciu granicy z Białorusią.

Radio Znad Wilii/zw.lt
fot. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

„Balony latają wysoko i na tej wysokości broń strzelecka nie działa. W tak krótkim czasie nie da się wyprodukować specjalistycznej broni – myślę, że to zajmie około trzech miesięcy, a koszt specjalnego drona to około 10 tysięcy euro” – powiedział Artur Płokszto, wykładowca Litewskiej Akademii Wojskowej, w Salonie Politycznym Radia Znad Wilii.

