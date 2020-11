Pisalnik: Polacy na Białorusi muszą być gotowi na kolejne represje

"Polacy na Białorusi są częścią społeczeństwa obywatelskiego, więc każdy decyduje sam, czy brać udział w protestach. W niedzielę, w programie czołowego rosyjskiego propagandysty Władimira Sołowjowa wystąpił ekspert, który obwinił mniejszość polską w czynnym udziale w protestach, co nie jest do końca prawdą. Jest to propagandowe uzasadnienie tego, że Polska jest wrogiem. Według nich, Polska inspiruje mniejszość narodową do protestów od 2005 r." - powiedział Andrzej Pisalnik - rzecznik prasowy Związku Polaków na Białorusi, który był gościem "Salonu politycznego". "Niestety, ale fakt, że tezy z 2005 r. zaczynają być powtarzane, oznacza, że władze na Białorusi mogą pokusić się o kolejną falę represji przeciwko działaczom Związku Polaków na Białorusi. Po takich sygnałach nie możemy tego wykluczać. Musimy być gotowi na takiego typu działania" - dodał dziennikarz.