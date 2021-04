Pietkiewicz: Większość osób boi się nie szczepionki, ale jej powikłań

"Obecnie odsetek osób zaszczepionych w rejonie solecznickim wynosi 8 procent. Na poziomie krajowym ta liczba stanowi około 18 proc. Wypadamy jako numer trzeci od końca w tej statystyce. Trudno to idzie i sytuacja nie jest dobra. Doszła też do nas odmiana brytyjska. Chorują ludzie w różnym wieku, jak młodzi, tak starsi. Należy przede wszystkim poszerzyć listę osób priorytetowych, aby mogły się szczepić osoby, które chcą. Do osób niezdecydowanych można powrócić później" - powiedziała Beata Pietkiewicz, posłanka na Sejm z Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin, była wicemer rejonu solecznickiego, która była gościem "Salonu politycznego". "Ostatnio ludzie mieli wybór szczepionki - mogli skorzystać z Pfizera czy z AstraZeneci. Nie jest to problem wyboru, ale informacji o powikłaniach. Jestem pewna, że większość osób chciałaby się szczepić, ale boją się powikłań" - uważa Pietkiewicz.