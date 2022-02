Petrauskas o proteście migrantów w Podbrodziu: potrzebują m.in. wolności i opieki medycznej

Wczoraj w Ośrodku Rejestracji Obcokrajowców w Podbrodziu doszło do zamieszek. Do stłumienia protestu zostały użyte środki specjalne. Jak powiedział Rimantas Petrauskas, zastępca dowódcy Państwowej Straży Granicznej żądania migrantów były te same co zawsze: wolność, dostęp do opieki medycznej oraz medykamentów.