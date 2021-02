Petrauskas: Historycy wspomagają pielęgnację stosunków polsko-litewskich

"W naszej historii relacje polsko-litewskie były bardzo różne. Możemy znaleźć wiele przykładów - w zależności, czego szukamy. Nie możemy ukrywać niektórych rzeczy. Mieliśmy naprawdę gościnne chwile, nawet w średniowieczu. Oczywiście, w wieku XX było więcej bolesnych momentów. Widzimy jednak, że dobre intencje zmieniają sytuację. Otwarty dialog zawsze jest lepszy niż bębnienie do samych siebie. Przyjaźń polsko-litewska, która się zaczęła po rozpadzie Związku Sowieckiego, stała się możliwa dzięki rozpoczęciu dialogu" - powiedział Rimvydas Petrauskas, profesor historii, rektor Uniwersytetu Wileńskiego, który był gościem "Salonu politycznego". "Teraz historycy Polski i Litwy mają niemało wspólnych projektów. To nie tylko sprawia, że dialog jest intensywniejszy, ale pozwala o pewnych rzeczach szerzej informować społeczeństwo. Cieszy częstotliwość współpracy historyków, a także to, że dołączają do nas koledzy z Białorusi czy Ukrainy" - dodał profesor.