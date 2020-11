Petrauskas: Chcemy, aby studenci z Białorusi kontynuowali naukę w Wilnie

"Do końca semestru będziemy prowadzili naukę w trybie zdalnym. Wiosną chcemy jednak przynajmniej część zajęć przywrócić do laboratoriów i gabinetów. Uniwersytet Wileński miał przed sobą większe wyzwania, z którymi dał sobie radę: rządy carskiej Rosji czy zamknięcie uczelni. Oczywiście, rozumiemy, że młodym ludziom teraz nie jest łatwo" - powiedział prof. Rimvydas Petrauskas, rektor Uniwersytetu Wileńskiego, który był gościem "Salonu politycznego". Uniwersytet Wileński rozpoczął program wsparcia dla studentów z Białorusi, który składa się z dwóch części. "Obserwując wydarzenia w tym kraju, ogłosiliśmy, że fundujemy stypendia Wielkiego Księstwa Litewskiego. Przy wsparciu innych instytucji mogliśmy rozszerzyć listę beneficjentów do 100 osób. Ostatnio widzimy tendencję, że białoruscy studenci są masowo wyrzucani ze swoich uczelni. W związku z tym próbujemy uzyskać odpowiednie sumy pieniężne, aby zaprosić do siebie część zwolnionych studentów i pracowników. Będziemy prowadzili dyskusje z rządem na ten temat, ponieważ suma pieniędzy musi być dosyć duża - musimy uzyskać przynajmniej 100 tys. euro" - tłumaczy rektor.