Pavilionis: Rząd jest mało zaangażowany, jeżeli chodzi o budowanie relacji litewsko-amerykańskich

"Mamy wiele instrumentów do efektywnej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. Jedyne, co musimy ustalić - jak je wykorzystujemy. W ciągu czterech lat premier ani razu nie pojechał do Waszyngtonu. Do tej pory nie mamy ważnych dwustronnych kontaktów. Tylko kilka ministrów próbowało budować litewsko-amerykańskie relacje. Chciałbym, aby w trakcie nowej kadencji cały rząd byłby w to zaangażowany" - powiedział Žygimantas Pavilionis, poseł na Sejm, konserwatysta, były Ambasador RL w Waszyngtonie, który był gościem "Salonu politycznego". "Stany Zjednoczone tak naprawdę są bardzo zróżnicowane. Zrozumiałem to nie od razu. Donald Trump częściowo reprezentuje tak zwanego "zwykłego" obywatela. Tylko 17 proc. obywateli USA wyjeżdża do innych krajów, nie zna tak wiele języków, jak my. Trump musi się starać, aby godnie reprezentować tę część Ameryki" - uznaje polityk.